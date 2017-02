Hildur riceve una brutta notizia: il Governo Centrale di Oslo non ha preso molto bene la sua decisione di distribuire il carburante ai pescatori, e la sua posizione ora è in pericolo. Michael deve trovare il modo per prendere il mare e pescare quanto più granchio reale possibile, ma come farà ora che la Muriel è fuori uso? Dan è in ospedale sotto strettissima osservazione, e al Centro di Ricerca scopriamo che c'è qualcun altro in condizioni precarie. Qualcuno tristemente legato a lui. Eric porta avanti le indagini, ma non riesce a trovare un movente credibile. Conosciamo finalmente la dottoressa Surinder Kathri, che sembra molto, forse un po' troppo, interessata alle vespe: che stia nascondendo qualcosa a Vince e Natalie? L'appuntamento col secondo episodio è per venerdì 3 febbraio alle 21.15