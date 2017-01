Pete, che sta per diventare padre, riceve una brutta notizia da Roger e Lane: dovrà parlare con il suocero a causa di un problema con un cliente. E si sa, parlare con il suocero che non ti sopporta non è mai piacevole! Oltre a ciò, Campbell trascinerà la Sterling Cooper Draper Pryce in una gara tra agenzie indetta dalla Honda, cosa che farà andare su tutte le furie Roger, che dei giapponesi non ha proprio un'ottima opinione dopo la guerra... Peggy si dà alla vita sociale e si lascia corteggiare da uno degli inquilini del suo palazzo. Betty è preoccupata per il comportamento di Sally, e vorrebbe mandarla da una psichiatra infantile. Don continua a fare strage di cuori, a volte con conseguenze imprevedibili e imbarazzanti: l'appuntamento con il quarto e il quinto episodio è per giovedì 26 gennaio alle 21.15